Chicken Share e Batata Secreta são novidades no KFC Brasil

O cardápio do KFC Brasil agora conta com duas novidades: edição limitada do Chicken Share, uma releitura do icônico balde de frango para compartilhamento entre duas pessoas, e a Batata Secreta, acompanhamento que substitui a versão normal, com tempero secreto que leva toque especial do Coronel Sanders. As novidades chegaram nesta quarta-feira (22) em todo o Brasil pelo aplicativo da Uber Eats.

Disponível em duas versões para provar em casa, o Chicken Share oferece em baldes menores frangos empanados com as receitas Secreta ou Crocante: 6 variados, sendo 2 pedaços e 4 tirinhas, e também 8 tirinhas. Todas as opções serão vendidas por R$ 37,90 cada. Há ainda versão promocional de variados por R$ 29,90, com venda exclusiva pelo Uber Eats.

Para acompanhar os famosos baldes e sanduíches, a rede apresenta um acompanhamento inédito: a Batata Secreta. Sucesso nos EUA, as batatas fritas crocantes são temperadas com a Receita Secreta, preparada com 11 ervas e especiarias icônicas e secretas do Coronel Sanders, assim como o frango empanado do KFC. A porção de 115g poderá ser pedida para retirada no balcão ou delivery.

“Em meio a esse momento de distanciamento social, buscamos reforçar o nosso espírito de compartilhamento e a nossa paixão de servir as pessoas. Com o canal do delivery, é possível pedir e surpreender e levar nosso carinho a algum amigo ou familiar que é apaixonado pelo frango mais gostoso do mundo”, comenta Jeronimo Junior, diretor-geral do KFC Brasil.