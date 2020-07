Osasquense que emocionou a internet ao presentear filho com celular está desempregada

Marina Sales, que mora em uma comunidade em Osasco, comoveu os internautas com vídeo em que anuncia que vai comprar um celular para o seu filho. A simplicidade na qual ela fala sobre o presente fez o vídeo (assista abaixo) viralizar na internet.

No vídeo, Marina surpreende o filho Paulo Henrique, que vai completar 14 anos, e sempre pediu um celular de presente. “Eu falei pra ele ‘espera porque quando a mamãe puder, mamãe dá’. Hoje a mamãe pode. Eu me emociono porque trabalho e ralo muito e só peço que ele seja obediente”, diz a mãe do garoto, que não consegue conter as lágrimas quando descobre que vai ter o seu sonho realizado.

Publicidade

Após muito trabalho, Marina conseguiu realizar o sonho de seu filho mais velho, mas a história dessa família ganhou um novo capítulo. Marina, que é mãe de três filhos, ficou desempregada.

Preocupada com o futuro dos filhos, a osasquense disse à reportagem do “Balanço Geral” que pretende usar o dinheiro da rescisão para abrir uma loja de bolos. “É um sonho muito antigo, viu. Sempre falo para as minhas colegas que ainda vou montar uma lojinha pra mim”.