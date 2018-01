Chuva com granizo deixa Calçadão de Osasco debaixo d’água. Veja fotos

A forte chuva que castigou a cidade de Osasco na tarde desta quarta-feira, 24, também deixou alagado o Calçadão da rua Antonio Agú, principal centro comercial da cidade.

Publicidade

Comerciantes precisaram levantar as comportas para que a água não invadisse as lojas e a população teve que se abrigar como pode. Nas fotos e vídeo abaixo, enviados por leitores, é possível ter a dimensão do estrago causado pelas águas.