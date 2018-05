Cia do Stand Up se apresenta em Osasco dia 27

A Cia do Stand Up se apresenta no Teatro Arca de Noé, no Km 18, em Osasco, dia 27, a partir das 19h30. Os ingressos custam a partir de R$ 20.

A Cia do Stand Up reúne quatro humoristas: Gustavo Pompiani, Guto Andrade, Oscar Filho e Tiago Carvalho.

No show, cada comediante passa 15 minutos no palco, entretendo a plateia com seu ponto de vista cômico sobre o dia-a-dia.

Data: 27/05/2018

Hora: 19:30

Local: Teatro Arca de Noé – Av. Visc. de Nova Granada, 513 – Km 18, Osasco

Ingressos: https://bit.ly/2rHRolr (R$ 60 inteira, R$ 30 meia-entrada e R$ 20 promocional antecipado)