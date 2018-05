Prefeitura reabre campanha de castração gratuita de animais dia 21

A Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente (Sema) de Barueri, por meio do Centro de Proteção ao Animal Doméstico (Cepad),abre, mais uma vez, período de cadastro para castração gratuita de cachorros e gatos. O serviço tem vagas limitadas e é oferecido aos animais cadastrados no RG Animal (RGA), que pode ser feito no setor azul do Ganha Tempo Municipal.

Publicidade

O agendamento está aberto de 21 de maio a 8 de junho. Os interessados devem realizá-lo por meio dos telefones (11) 4718-1789 (como o número é do interior, é necessário usar o código DDD) ou (11) 9 7129-1789. Data do procedimento cirúrgico, local, horário e orientações pré-operatórias serão passadas no momento do cadastro.

Todos os animais castrados via campanha da Prefeitura receberão também os microchips, obedecendo à Lei 2.588, de 18 de dezembro de 2017 (você pode baixar o texto da lei clicando AQUI). Ela determina que os donos de animais domésticos residentes em Barueri coloquem neles microchips que armazenam informações sobre seu responsável, a serem acessadas em casos de perda ou abandono.

Os munícipes têm dois anos a partir da promulgação da lei para se adequarem, arcando com os custos de aquisição e implantação do chip, a não ser quando aproveitam as campanhas da Prefeitura, que são livres de despesas.