Carille recebe proposta milionária e fica perto de deixar o Corinthians

O Corinthians pode ter uma grande perda em breve. O técnico Fábio Carille teria recebido uma proposta apontada como “irrecusável”, de quase R$ 13 milhões por ano, livre de impostos, do Al-Hilal, da Arábia Saudita, e está perto de deixar o Timão, de acordo com o Uol Esporte. Se Carille sair, o auxiliar Osmar Loss é o mais cotado para assumir o time.

Publicidade

A proposta recebida é mais que o triplo do que ele ganha atualmente no Corinthians e Carille estaria tentado a aceitar. O treinador disse que ainda não conversou sobre a proposta com seus empresários, mas o assunto entrará em pauta em breve.

“Viajei para cá e não falei com meus empresários. Tenho recebido muitas propostas e recusado todas. Essa que aconteceu nas últimas horas eles não falaram ainda, mas me conhecendo, eles me chamarão para conversar na segunda-feira”, declarou o técnico à Globo.