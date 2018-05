Guarda Civil de Osasco flagra adolescente assaltando no Jardim Veloso

Nesta quarta-feira, 16, pela manhã, uma equipe da Guarda Civil de Osasco, ao patrulhar o terminal do Jardim Veloso, percebeu uma motocicleta com dois indivíduos em atitudes suspeitas. Com isso, os GCM’s resolveram realizar o acompanhamento.

Ao virar a esquina da rua Argemiro Sátiro, se deparam com o garupa da motocicleta abordando um rapaz enquanto o condutor fazia a cobertura, e ao perceber a presença da viatura o piloto fugiu, abandonando o comparsa, que foi rendido pelos guardas.

Durante a abordagem nada foi encontrado, pois devido ao flagrante o indivíduo não teve tempo hábil para subtrair o aparelho celular da vítima.

Após pesquisas, constataram ser um adolescente de 16 anos que foi encaminhado ao 5º DP para registro da ocorrência elaboração do boletim de ocorrência.