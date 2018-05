Lindoso apresenta na Câmara de Osasco Moção de Aplauso à mãe PM que matou assaltante

O presidente da Câmara Municipal de Osasco, Elissandro Lindoso, o Dr. Lindoso (PSDB), apresentou, para a sessão desta terça-feira, 15, Moção de Aplauso à policial militar Kátia da Silva Sastre, de 42 anos.

Ela chamou a atenção de todo o país com as imagens que mostram ela reagindo a uma tentativa de assalto em frente à escola da filha e matando a tiros o ladrão, que apontava uma arma, em Suzano, na Grande São Paulo.

Na manhã de domingo, 13, Kátia Sastre foi homenageada pelo governador Márcio Franca (PSB), que entregou flores a ela. “Ela agiu tão precisamente, tão perfeitamente, que a gente resolveu homenageá-la”, declarou ele, à Folha de S. Paulo.

A policial comentou sobre o ocorrido. “Essas pessoas [criminosos] se descontrolam facilmente. Eu não sabia se a reação dele seria atirar nas crianças ou na mãe ou no responsável que estava na porta da escola. Pensei apenas em defender as mães, as crianças e a minha própria vida e da minha própria filha”.

A policial militar está há 20 anos na corporação. “Minha preocupação foi que minha intervenção fosse mais próxima a ele. Cessar a agressão dele de forma que não machucasse ninguém”, completou.

Segundo ela, o criminoso atirou duas vezes. No primeiro tiro, a munição falhou e o outro foi tiro chegou a ser disparado.