Ciclista de grupo de Osasco morto por motorista bêbado na Imigrantes será enterrado hoje

Acontece na tarde desta segunda-feira (19), no Cemitério Congonhas, o velório e enterro do ciclista Rafael Tófoli, que morreu atropelado por um motorista bêbado no acostamento da rodovia dos Imigrantes, em São Paulo, no domingo (18). Ele era membro do grupo de ciclistas PedalMania, de Osasco.

Rafael, que trabalhava como bancário, estava junto a mais de 20 ciclistas que haviam saído de Osasco rumo a uma confraternização em um parque na Represa Billings. Eles passavam pela rodovia quando, na altura do km 13, um carro desgovernado, dirigido por Mcpolanski Hedernir Souza Costa, de 23 anos, invadiu o acostamento e atropelou o bancário, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A esposa do ciclista desabafou após a morte do marido: “A gente ia se encontrar na represa, eu ia de carro, ia levar meu cachorro, que é o nosso filho. Tava tudo certo pra eu ir, já estava com as coisas no carro, estava terminando meu bolo pra ir e eu nunca mais vi meu marido com vida. Todos os planos que eu estava fazendo com meu marido ontem, hoje eu não tenho com quem falar. Acabou”, disse Edeliene Maria da Rocha, à TV Globo.

Segundo testemunhas, o motorista estava em zigue-zague pela rodovia antes de atingir o ciclista no acostamento da rodovia. Após o atropelamento, Mcpolanski fugiu, mas um motociclista anotou a placa do carro e ele foi localizado cerca de duas horas depois. O atropelador passou por exame de alcoolemia, que indicou que ele estava embriagado.

Mcpolanski foi preso em flagrante e vai responder por homicídio culposo (quando não há intenção de matar), com agravante de embriaguez ao volante e fuga do local.

O grupo PedalMania, de Osasco, emitiu nota de pesar na qual define a morte de Rafael como “assassinato” e pede justiça: “Nos solidarizamos com familiares e amigos, com imenso pesar e tristeza. Estamos prestando todo o apoio e mobilizando todas as mídias para não deixar que esse assassinato fique impune e seja mais um número na estatística. O assassinato de nosso amigo não pode ser em vão”.

