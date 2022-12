Ciclistas de Osasco se destacam em competições em São Paulo

A equipe osasquense de ciclismo disputou três competições e teve excelente desempenho em todas elas. A primeira foi no sábado (26), quando um terço da equipe foi para Juquitiba, no interior de São Paulo, participar do Rocky Mountain Games, prova de 50km com extrema dificuldade de percurso, com subidas, terreno instável e muita lama.

Os osasquenses conseguiram três pódios: Andrews Agostinho e Abymaell Germano conquistaram o 2º lugar e Thaís Oliveira o 4º lugar, cada um em suas categorias.

Ainda no sábado, em São José dos Campos, em prova conhecida como seis horas de Mountain Bike, outra parte da equipe osasquense disputou a prova em quarteto, com os atletas Marcos Paulo, Fernando Rogério, Claudio Antônio e Jhonatan Lemos. O quarteto saiu vitorioso, sendo o 1° lugar entre 15 equipes que disputavam a prova.

No domingo (27), a última etapa da Copa Ubuntu MTB, disputada no formato Ultramaratona (110km), em Pariquera-Açu, interior paulista, o atleta José Roberto marcou presença e conquistou a 4° colocação na categoria Sub-30/Pro, posição que lhe conferiu o título da competição após as quatro etapas disputadas.

Os atletas Andrews, Fernando, José, Marcos e Thaís são contemplados pelo programa Bolsa Atleta da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer da Prefeitura de Osasco.

“Foi um final de semana incrível para o ciclismo osasquense. Nossos atletas competiram em três competições diferentes e conquistaram excelentes resultados, com muitos méritos. Parabéns a todos!”, comentou o secretário de Esportes, Rodolfo Cara.