Passeio de gôndola é atração em Cantina italiana de São Roque

A Cantina Tia Lina, de gastronomia italiana, localizada em São Roque, passa a oferecer um novo atrativo aos clientes: passeio de gôndola. A atividade inclui um percurso especial com gondoleiro e música típica da Itália.

Além da gastronomia, músicas típicas, apresentações de danças, escalada da Torre de Pisa para as crianças, a experiência ficou mais completa com a gôndola. A atividade é um dos símbolos universais da cidade de Veneza e é um programa considerado extremamente romântico e divertido por diversos viajantes de todo o mundo.

A gôndola circula em um lago envolto por uma paisagem bucólica em que o turista aprecia um incrível espaço natural com árvores e plantações. Perfeito para as famílias que estão aproveitando uma deliciosa tarde na cantina e buscam um momento relaxante e feliz onde as crianças se divertem também no final.

O passeio de 10 minutos custa R$ por pessoa, com capacidade para até quatro pessoas por viagem. A Cantina Tia Lina está localizada no km 10 da Estrada do Vinho, em São Roque.