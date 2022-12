Osasquense representa o Brasil em campeonato de atletismo na Colômbia

O atleta Dermânio Lima, representante do bolsa atleta da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer de Osasco, participou da Delegação Brasileira do Campeonato Sul-Americano de Atletismo Master, em Bogotá, na Colômbia, e obteve êxito em três provas.

A competição foi realizada durante os dias 20 e 27 de novembro. Na prova dos 800 metros, o osasquense, que pertence à categoria 60 a 64 anos, foi medalha de prata.

Nos 1500 metros rasos foi medalha de bronze, e por desistir de participar da Meia Maratona devido a altitude, o atleta foi medalha de ouro após ser convocado a competir no revezamento 4×400 com outros três atletas, Marcelo Macedo, Otto Schubert e Gilson Gomes.

“Me senti feliz por estar preparado fisicamente e mentalmente e ter a honra de defender pela primeira vez, fora do nosso país, as cores do Brasil”, declarou Dermânio Lima.