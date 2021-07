Cid Moreira deserda filho adotivo e diz que “foi um engano” adotá-lo

O jornalista Cid Moreira tirou o filho adotivo, o cabeleireiro Roger Felipe Moreira, de seu testamento. A informação foi revelada pelo rapaz ao “Balanço Geral”, da Record TV, nesta terça-feira (13).

Roger mostrou o documento que recebeu do pai adotivo. No texto, Cid diz que “foi um engano” adotá-lo. “Você continua sendo meu filho adotivo porque não consegui reverter a adoção (…). Eu fiz um documento e deserdei você. Escrevi de próprio punho e assinei. Juntei pareceres de profissionais da saúde para provar que não estou senil. Foi um engano te adotar. Fico feliz em saber que você está sendo capaz de se manter”, escreveu o locutor.

“Tudo foi retirado. Vamos dizer assim, tudo me foi retirado. Até o apartamento onde eu morava que foi me dado, foi retirado, o estúdio que ele fez para mim que era uma coisa paro meu futuro para eu ter um rendimento, para que eu não passasse trabalho na vida”, lamentou Roger.

Roger é sobrinho da ex-mulher de Cid Moreira e foi adotado pelo jornalista após passar as férias na casa dele. O rapaz contou que foi surpreendido pela atitude do pai e que está fazendo tratamento para se recuperar do choque.

Já nesta quarta-feira (14), Fátima Moreira, mulher de Cid, rebateu as afirmações de Roger: “Ele foi adotado adulto, não foi abandonado bebê pelo Cid. Tinha pai e mãe, ele deixou pai e mãe para ser adotado pelo Cid e pela tia já adulto”, explicou.

Fátima disse ainda que o processo judicial que envolve ambos corre em segredo de Justiça e por esse motivo o marido não pode comentar sobre o caso.

