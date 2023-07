Cidade Acessível: Osasco recebe programa que oferece transporte gratuito a pessoas com deficiência

A Prefeitura de Osasco lança na próxima segunda-feira (24), em parceria com o governo estadual, o programa Cidade Acessível, que oferece transporte gratuito a pessoas com deficiência por meio do uso de vans adaptadas.

Por meio da iniciativa, o veículo passará de porta em porta, com o intuito de viabilizar o acesso a serviços de consulta médica, ida ao banco, solicitação/retirada de documentos, além de patrimônios histórico, turístico e cultural, inclusive a participação em atividades esportivas e de recreação.

O programa visa a inclusão social e a cidadania, assegurando, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial.

Também serão atendidas instituições do terceiro setor com serviços voltados a pessoas com deficiência.

O lançamento ocorrerá na sede da Secretaria Executiva da Pessoa com Deficiência (SEPCD – Avenida Analice Sakatauskas, 204, 4º andar, Bela Vista), às 10h da segunda-feira.

Como solicitar

A pessoa deve morar em Osasco e estar devidamente cadastrada para usufruir do serviço, a partir do lançamento. As viagens devem respeitar uma área de abrangência de até um raio de 30 km a partir do Centro de Osasco, limitando-se a 12 viagens por ano por pessoa, de acordo com as demandas.

A manifestação do interesse deve ser feita por meio do Whatsapp da Secretaria no telefone (11) 97396-2053 com antecedência mínima de 15 dias e máxima de três meses.