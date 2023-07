Show infantil Grandes Pequeninos é atração gratuita no Sesi Osasco no sábado

O Sesi Osasco recebe no sábado (22), às 16h, o show infantil “Grandes Pequeninos”, com o cantor Jairzinho e a atriz Tania Khallil. Os ingressos devem ser reservados com antecedência (confira abaixo).

publicidade

Grandes Pequeninos é um dos maiores projetos infantis brasileiros da atualidade, com mais de 350 mil inscritos no Youtube e 150 milhões de visualizações, além de shows lotados em inúmeras cidades do Brasil e do exterior.

SERVIÇO

publicidade

Show Infantil – Grandes Pequeninos com Jairzinho e Tania Khallil

Quando: 22 de julho, sábado, 16h

publicidade

Local: Campo de futebol do CAT SESI Osasco

Classificação livre

publicidade

Entrada gratuita

Reservas de ingressos gratuitos pelo Meu SESI