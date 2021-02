Cidade Invisível: série da Netflix com Marco Pigossi resgata folclore brasileiro em suspense policial

Entre as estreias dessa semana na Netflix estão os filmes O Mediador, Malcolm & Marie e a primeira temporada da série Amigas Para Sempre

A primeira temporada da série brasileira Cidade Invisível já está disponível na Netflix. Produzida por Carlos Saldanha, a trama investigativa é protagonizada por Marco Pigossi e tem no elenco artistas como Alessandra Negrini e Fábio Lago.

Cidade Invisível mostra um detetive que, atormentado pelas investigações de um assassinato, se envolve em uma batalha em meio ao desconhecido, no qual um mundo fantástico se mescla com a realidade. A tensão e o clima de suspense marcam os episódios da narrativa, com reviravoltas que prometem ser surpreendentes.

Cidade Invisível e outras estreias na Netflix

Além da nova série, a Netflix adicionou ao leque de novas produções o filme O Mediador, que chegou na quarta-feira (3). Entre as demais estreias dessa semana na plataforma estão os filmes Malcolm & Marie e Mulheres Ocultas, que chegaram nesta sexta (5).

Outra produção que chegou nessa semana é a primeira temporada da série Amigas para Sempre, estrelada por Katherine Heigl (de Grey’s Anatomy) e Sarah Chalke, que estreou na quarta-feira.