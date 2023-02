CIEE cadastra estudantes nas estações de trem para o primeiro emprego

Com apoio da ViaMobilidade, concessionária responsável pela operação das linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda de trens, o Centro de Integração Empresa -Escola – CIEE, realizará nas estações Carapicuíba, Pinheiros, Vila Olímpia e Santo Amaro o cadastramento de estudantes para vagas de estágio e do programa Jovem Talento CIEE.

O atendimento será realizado a cada segunda-feira do mês de fevereiro e irá auxiliar os estudantes a partir de 16 anos a se informar sobre como se inscrever para processos seletivos de vagas de estágio e do programa Jovem Talento CIEE.

Para o CIEE, é mais uma oportunidade para abrir portas para os jovens no mundo do trabalho. “As oportunidades estão aparecendo novamente. Fazer o cadastro e deixar o seu perfil atualizado no Portal do CIEE é um passo simples que pode ajudar muito quem está procurando sua primeira vaga”, explica Luiz Gustavo Coppola, superintendente Nacional de Atendimento do CIEE.

O cadastramento de estudantes para vagas de estágio – CIEE irá funcionar das 10h às 16h.

Confira o calendário:

