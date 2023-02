Santana de Parnaíba realiza Dia D de vacinação contra meningite C neste sábado (4)

Santana de Parnaíba realiza Dia D de vacinação contra meningite C neste...

A Prefeitura de Santana de Parnaíba, que neste mês está intensificando a vacinação contra a meningite C na cidade, realiza neste sábado (4), o Dia D de vacinação contra a doença em todas as UBS e USA do município.

publicidade

A campanha será realizada das 8h às 17h, direcionada para o público alvo, que são adolescentes de 15 a 19 anos não vacinados anteriormente.

É preciso levar documento pessoal e caderneta de vacinação do adolescente. Também haverá atualização da carteirinha.

publicidade