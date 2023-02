Programa Jovem Aprendiz vai oferecer 100 vagas em Osasco

A Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda de Osasco abre no dia 27 as inscrições para o Programa Jovem Aprendiz, que vai disponibilizar 100 vagas de emprego para jovens de 16 a 22 anos além de capacitação profissional.

As inscrições poderão ser feitas no Portal do Trabalhador até dia 8 de março. Os requisitos e documentos necessários, bem como a ficha que deve ser entregue preenchida e assinada estão no edital, que está disponível no site da prefeitura (www.osasco.sp.gov.br), no banner “Programa Jovem Aprendiz”.

Para inscrever é preciso ter entre 16 e 22 anos e ser morador de Osasco.

