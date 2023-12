Cielo abre programa de estágio com vagas em Barueri

A Cielo, empresa do ramo da tecnologia de pagamentos e soluções digitais para empreendedores, abriu as inscrições para seu programa de estágio com vagas em Barueri.

As vagas são para as áreas:

Atendimento e Digital;

Comercial;

Finanças;

Gente e Gestão;

Marketing

Planejamento;

Produto;

Tecnologia.

Para participar, os interessados precisam cumprir os seguintes requisitos:

Estar cursando bacharelado, tecnólogo, técnico ou licenciatura em uma instituição reconhecida pelo MEC, conforme os cursos requerido nos descritivos das vagas;

Formação a partir Julho de 2025 a Dezembro de 2025;

Ter disponibilidade para estagiar 6 horas por dia, modelo de trabalho híbrido (2x por semana em Alphaville — Barueri/SP).

A empresa oferece:

Bolsa-Auxílio compatível com o mercado;

Auxílio Remoto, no valor de R$ 85,00 por mês;

Vale-Alimentação;

Vale-Transporte, ou Fretado, ou Estacionamento;

Assistência Médica e Odontológica;

Gympass;

Seguro de Vida.

As inscrições podem ser feitas até o dia 17 de janeiro por este site.