Marilan realiza processo seletivo exclusivo para PCD em Jandira

A Marilan realiza nesta sexta-feira (15), às 9h, processo seletivo para 30 vagas de Auxiliar de Produção exclusiva para Pessoas com Deficiência (PcD).

Os requisitos são:

Masculino e Feminino;

Idade a partir de 18 anos;

Ensino médio completo;

Residir em Jandira, Barueri, Osasco, Cotia, Carapicuíba ou Itapevi;

Não é necessário experiência.

A empresa oferece:

Salário de R$ 1.960,00;

Vale-transporte;

Vale-refeição;

Plano de saúde;

Plano odontológico;

Cesta básica;

Seguro de vida.

Os interessados devem comparecer no dia e hora mencionados na Casa do Trabalhador de Jandira (Via Expressa Mauri S. Barufi, 1.570 – Vila Mercedes) com os documentos.