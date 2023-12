Alckmin, artistas e amigos lamentam a morte do cantor gospel Pedro Henrique

A morte do cantor Pedro Henrique, aos 30 anos, abalou o cenário gospel, pegando familiares, amigos e fãs de surpresa. Ao longo desta quinta-feira (14), o vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin, cantores evangélicos e outras personalidades lamentaram a fatalidade.

“Lamento a morte precoce do cantor e compositor gospel Pedro Henrique que embalava as preces de tantas pessoas por meio de suas canções inspiradoras. Que a família, amigos e fãs encontrem o amparo”, escreveu Alckmin, na rede social X, antigo Twitter.

Pedro Henrique passou mal enquanto se apresentava em um culto evangélico, na cidade de Feira de Santana, Bahia, e caiu no palco. Ele chegou a ser socorrido por amigos da produção da banda, mas não resistiu. O cantor deixou a esposa, Suillan Barreto, e a filha Zoe, de apenas dois meses de vida.

Lamento a morte precoce do cantor e compositor gospel Pedro Henrique que embalava as preces de tantas pessoas por meio de suas canções inspiradoras. Que a família, amigos e fãs encontrem o amparo. 🙏🙏 pic.twitter.com/ff9IOOsf9e — Geraldo Alckmin 🇧🇷 (@geraldoalckmin) December 14, 2023

A gravadora Todah Music, para a qual Pedro Henrique trabalhava, lamentou a morte do artista. “As canções na sua voz não morrerão e o seu legado permanecerá através de sua esposa, de sua filhinha, Zoe, e de tantas vidas que foram e serão alcançadas através dos registros da sua voz”, diz a nota.

“A Suilan e a todos os familiares e amigos o nosso mais profundo pesar, nosso respeito, total apoio em todas as áreas que possamos ajudar, e o nosso sincero Abraço! Nos alegramos tantas vezes juntos, e agora choramos com os que choram. O segmento da música cristã está de luto. A família Todah Music está de luto. O céu em coro recebe um filho ilustre: Pedro Henrique! Até breve querido irmão”, finalizou a gravadora.

Artistas do gospel, como Bruna Karla, Davi Sacer, Sued Silva, Aline Barros e a dupla Jeferson e Suellen lamentaram a perda. “Foi para os braços do Pai um amigo, uma grande pessoa, um magnífico cantor e um servo de Deus. Não entendemos em alguns momentos, mas confiamos na soberania de Deus. Que Ele conforte o coração da família e de todos nós, que sentimos sua partida, mas entendemos e cremos que nos encontraremos”, lamentou Davi Sacer.

“Pedro agora canta no coral celestial. Minha oração é que o Espírito Santo console toda a família. A nossa esperança é que um dia estaremos todos juntos na eternidade”, escreveu Bruna Karla, no Instagram. “Você vai fazer falta, irmão”, disse Sued.

Pedro estava em ascensão no gospel, e tinha no repertório canções como “Descendência”, “Vai Ser Tão Lindo”, “Foi A Mão De Deus” e “A Cruz Era Pra Mim”. O perfil do artista no Instagram, que tinha pouco mais de 800 mil seguidores antes de sua morte, já ultrapassa 1 milhão hoje.

Pedro Henrique está entre os assuntos mais comentados do X nesta quinta-feira (14), com mais de 17,5 mil menções.

