Fundo Social de Solidariedade de Osasco entrega panetones nas comunidades

A primeira-dama de Osasco e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Aline Lins, está em uma missão solidária de Natal, com a distribuição gratuita de panetones nas comunidades do município.

Ao lado da irmã e esposa do deputado estadual Gerson Pessoa, Gabi Pessoa, Aline Lins esteve ontem nos bairros Santa Maria e Colinas, onde foram entregues mais de mil panetones.

Nesta quinta-feira (14), segundo dia da ação, Aline e Gabi estiveram nos bairros Portal D’Oeste e Colinas. “Muitas famílias terão um Natal mais feliz e é gratificante ver tantos sorrisos felizes!”, declarou Aline, nas redes sociais.