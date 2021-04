Cielo tem vagas de emprego abertas em Barueri; confira

A Cielo, empresa líder no setor de pagamentos eletrônicos no país, sediada em Alphaville Barueri, está com vagas de emprego abertas. As oportunidades são para preencher o quadro de funcionários nas áreas de Logística, Comercial, Financeira e Tecnologia da Informação.

A empresa busca profissionais para os cargos de Auxiliar de Apoio Logístico, Analista de Desenvolvimento Comercial sênior, Analista de Operações Comerciais, Analista de Treinamento Comercial (técnicas de vendas), Consultor de Desenvolvimento de Tecnologia Coordenador de Arquitetura de APIs, Desenvolvedor de JAVA Especialista, Especialista em Gestão de Orçamento (folha de pagamento), Especialista em Planejamento e Estratégia (logística), Especialista em Redes e Segurança (Firewall) e Gerente de Controladoria.

Para a função de Auxiliar de Apoio Logístico, o interessado deve ter experiência com rotinas de atendimento ao cliente, CNH A (ativa há pelo menos dois anos), capacete fechado e moto própria com documentação em dia (apta para colocação de baú de 90L). Serão considerados diferenciais inglês básico, conhecimento em pacote Office, experiência com gestão de carteira de clientes e conhecimento das ruas na região.

O cargo de Analista de Operações Comerciais exige que o candidato tenha graduação em Administração, Engenharia, Ciência da Computação, Tecnologia da Informação, Matemática, Estatística ou áreas correlatas, conhecimento em banco de dados (Oracle ou SQL Server) e modelagem de dados.

Para a vaga de Especialista em Gestão de Orçamento, é necessário ter experiência em gestão de folha de pagamento, construção de modelos preditivos e informática (Word, Excel, PowerPoint e SAP). Experiência na condução de projetos e em ferramentas para automatização de cálculos de folha será considerado diferencial.

Vagas de estágio na Cielo

Além das oportunidades em cargos efetivos, a Cielo está com vagas de estágio abertas para as áreas de Contabilidade e Desenvolvimento Comercial.

Além de bolsa-auxílio compatível com o mercado, a empresa oferece benefícios como assistência médica e odontológica, vale-refeição/alimentação, além de vale-transporte, estacionamento ou fretado.

Como se candidatar às vagas de emprego e estágio na Cielo, em Barueri:

Os interessados em participar do processo seletivo devem acessar o site de vagas da Cielo, escolher a oportunidade desejada e cadastrar o currículo online.

