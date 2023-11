Cinco bairros de Itapevi ganham playgrounds

Foram instalados nos últimos meses playgrounds de madeira em cinco bairros de Itapevi: Vila Santa Rita, Amador Bueno, Jardim Paulista, Cohab II e Chácara Vitápolis.

Os playgrounds contam com escorregadores, balanços, escadas tradicionais de madeira e de rede, casinha e ponte. Os investimentos foram feitos com recursos do município.

A Prefeitura de Itapevi diz que pretende seguir ampliando o número de playgrounds com o objetivo de proporcionar mais lazer e qualidade de vida aos munícipes.

Os cinco locais que receberam novos playgrounds são:

– Avenida Benfica – Vila Santa Rita

– Rua Bambina Amirabile Chaluppe – Amador Bueno (Pista de Skate)

– Rua André Manoel Laronga, 248 – Jardim Paulista

– Rua Japurá – Cohab II

– Rua Marcos José, 55 – Chácara Vitápolis