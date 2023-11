Palmeiras enfrenta o Internacional neste sábado (11) na Arena Barueri

Neste sábado (11), o Palmeiras é o mandante do jogo contra o Internacional na Arena Barueri. O jogo será às 21h é compõe a 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

As entradas estão à venda para todos os torcedores por meio do site www.ingressospalmeiras.com.br. Caso ainda haja disponibilidade de ingressos, a venda na Arena Barueri acontecerá no dia 11 de novembro, data do jogo, das 12h até o intervalo da partida, na bilheteria principal do estádio (Av. Pref. João Vila Lobos, 1001).

O Palmeiras começou a preparação para jogo na quinta-feira (9), na Academia de Futebol. Os titulares que jogaram contra o Flamengo na quarta (8), no Rio de Janeiro, fizeram recovery na parte interna do centro de excelência, enquanto o restante foi a campo e realizou atividades técnicas em dimensões reduzidas.

Convocado para a Seleção Brasileira pela primeira vez na carreira, o atacante Endrick exaltou a força do elenco alviverde para continuar na briga pelas primeiras posições do Brasileirão. “Foi uma derrota que não queríamos sofrer, foi difícil para nós. Mas é como o Abel fala, são 24 horas para dar a volta por cima. Já tem jogo no sábado, temos de nos preparar para ele. Temos um elenco muito forte, vamos superar as adversidades e buscar fazer os melhores jogos possíveis nesses últimos cinco jogos”, afirmou o camisa 9, que soma 55 partidas e 14 gols pelo Verdão, sendo 48 embates e 11 bolas na rede na atual temporada.