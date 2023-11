Tom Cavalcante leva seu show de humor a Barueri dia 26 de novembro

Sucesso de público por onde passa, o Show do Tom Cavalcante será atração no Teatro Municipal de Barueri, dia 26 de novembro, às 19h. Os ingressos já estão à venda.

O espetáculo adiciona ao humor e talento únicos do artista uma inédita produção em apresentações desse gênero. No palco, Tom canta suas imitações de grandes nomes da música, entre outras surpresas.

Cada apresentação tem seus diferenciais únicos, pois Tom Cavalcante trabalha suas crônicas e piadas em cima das atualidades do Brasil e do mundo, com uma dose de improviso.

Os ingressos podem ser adquiridos no site da Bilheteria Express, a partir de R$ 45 mais taxa de serviço.

O Teatro Barueri Praça das Artes fica na Rua Min. Rafael de Barros Monteiro, 255 – Jardim dos Camargos.

