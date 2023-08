Cinco novos ônibus vão circular nas linhas municipais de Osasco

A Viação Urubupungá entregou cinco novos ônibus para atender linhas municipais de Osasco nesta quinta-feira (31).

O prefeito Rogério Lins, acompanhado de representantes da empresa, CMTO e vereador Batista da Comunidade, inspecionou os veículos.

Os ônibus Mercedes-Benz modelo Of 1726 são zero quilômetro, com carroceria Caio Apache Vip 5 e motor eletrônico dianteiro Euro 6, que promete desempenho superior e baixas emissões.

Equipados com carregadores USB, os veículos têm acessibilidade, ar-condicionado, suspensão pneumática, locais para obesos, alças de segurança e balaústres táteis para pessoas com deficiência, além de itinerários eletrônicos para facilitar a leitura noturna, ajustes no volante, câmera de ré e monitorização da porta traseira. A renovação visa melhorar a qualidade do serviço oferecido aos passageiros.