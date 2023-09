Recém-chegada a Osasco, Stone abre vagas trainee

A Stone Pagamentos, fintech brasileira de meios de pagamentos que chegou recentemente ao município de Osasco, está com as inscrições abertas em seu programa de trainee “Recruta Stone”.

As oportunidades são destinadas a quem tem cursos bacharelado, licenciatura ou tecnólogo com formação entre junho de 2021 e dezembro de 2023. Também é necessário ter disponibilidade para viagens e para trabalhar 8 horas por dia em regime CLT.

Confira como será o processo seletivo:

A seleção será feita em cinco etapas: Cadastro Completo e Testes da Mindsight; Questionário da Vida; Dinâmica em Grupo e Entrevistas; Ciclo Básico e, por fim, a Final.

Ao fim da fase 3 do processo, os aprovados serão contratados e passarão a fazer parte da companhia. “Com isso, cada pessoa passará a ter acesso a um salário compatível com o mercado, acompanhamento e possibilidade de aprofundar os conhecimentos em uma das áreas da companhia, além de uma trilha de desenvolvimento”, explica a Stone.

A última fase definirá quem são os Recrutas. Com essa definição, os selecionados terão um reajuste salarial e iniciarão um processo de rotação para atuar em todas as áreas da empresa, além de mentoria com líderes institucionais, participação na Comunidade dos Recrutas, com acesso a diferentes capacitações e a uma trilha de desenvolvimento e acompanhamento com foco em formação de futuras lideranças.

Todos os contratados a partir da fase 3 terão acesso aos seguintes benefícios: auxílio alimentação (Sodexo), auxílio transporte ou home office, plano de saúde e odontológico, seguro de vida e assistência digital da Vitta, além de benefícios saúde como desconto em medicamentos, auxílio creche, Gympass e parceria com o SESC e descontos com empresas parceiras Stone.

As inscrições vão até segunda-feira, dia 4 de setembro, no site do Recruta Stone, onde podem ser encontradas mais informações.