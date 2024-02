Cinemark exibe “Wish: O Poder dos Desejos” em sessão adaptada a autistas no Raposo Shopping

O Cinemark do Raposo Shopping exibe, na quarta-feira (21), às 16h, o filme “Wish: O Poder dos Desejos”, na sessão azul – adaptada para pessoas com autismo, síndrome de Down e outros distúrbios sensoriais.

Na Sessão Azul, o som é ajustado para um nível mais baixo;

o som é ajustado para um nível mais baixo; As luzes da sala de cinema serão mantidas parcialmente acesas;

Os espectadores terão a liberdade de se mover pela sala de cinema durante a exibição do filme;

A sessão começa diretamente com o filme principal, eliminando trailers e propagandas;

O público conta também com profissionais treinados para receber e lidar com as necessidades específicas dos visitantes.

O Raposo Shopping oferece estacionamento gratuito de segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 12h até às 14h30 com consumação mínima de R$ 35 nas lojas de alimentação.

Sinopse

“Wish: O Poder dos Desejos” conta a história de Asha, uma jovem otimista, com uma inteligência afiada, que se preocupa infinitamente com sua comunidade. Em um momento de desespero, ela faz um apelo apaixonado às estrelas, que é respondido por uma força cósmica, uma pequena bola de energia ilimitada chamada Estrela. Juntos, eles enfrentam o mais formidável dos inimigos para salvar sua comunidade e provar que quando a vontade de um humano corajoso se conecta com a magia das estrelas, coisas maravilhosas podem acontecer.

A produção tem classificação indicativa livre e duração de 90 minutos.

SERVIÇO

Wish: O Poder dos Desejos na Sessão Azul do Cinemark

Quando: 21 de fevereiro, às 16h, sala 6

Horário da bilheteria: diariamente das 12h30 às 22h

Onde: Piso Cinema do Raposo Shopping (Rodovia Raposo Tavares, km 14,5 – São Paulo)