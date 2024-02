Plataforma online oferece curso de inglês gratuito

A Kultivi, plataforma de ensino online gratuita, alcançou a marca de 2 milhões de alunos matriculados em seu curso de Inglês. O curso conta com mais de 220 aulas, que abordam desde o básico para comunicação, adjetivos, pronomes, verbos, diálogos, gramática e até conversação.

O curso de Inglês Online da Kultivi não exige nível de conhecimento para começar e é voltado para quem deseja aprender a língua de forma prática e eficiente. “Nosso objetivo é democratizar o acesso à educação de qualidade, oferecendo cursos gratuitos e de alto nível”, diz Cláudio Matos, CEO da Kultivi.

A metodologia do curso de Inglês Online da Kultivi foi organizada para que o aluno possa interagir com as aulas, aprendendo a conversar em inglês por meio de vídeos de conversação, que já contemplam um tempo para praticar as frases, sem ter que pausar o vídeo.

Para fazer a diferença na fluência, a Kultivi incentiva os alunos a baixarem os materiais de apoio disponíveis abaixo do vídeo e fazerem anotações durante as aulas, além de criarem seu próprio dicionário ou caderno de vocabulário.

“Entendemos que o aprendizado de uma nova língua requer prática e dedicação. Por isso, oferecemos aos nossos alunos ferramentas e recursos adicionais que os auxiliam a aprimorar suas habilidades no idioma”, explica Cláudio Matos.

Ao se matricular no curso de Inglês Online da Kultivi, os alunos recebem um e-mail de boas-vindas, além de outros materiais, dicas e conteúdos de inglês que ajudarão em seu aprendizado. Para inscrever-se basta acessar Curso de Inglês Online 100% Gratuito e com certificado | Kultivi, onde podem ser encontradas mais informações.