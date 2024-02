Exposição de picapes é atração no complexo “Dream Car Museum” de São Roque

Inaugurado há dois meses, o Dream Car Museum de São Roque cria um novo atrativo aos apaixonados por veículos: um setor temático dedicado a exposições temporárias. Localizado no segundo pavimento do prédio principal, conta com 200 metros quadrados, ampliando a área de exposições para 2.200 metros quadrados.

Agora, o acervo é composto por 91 carros e picapes, 20 motos e 40 bicicletas, totalizando 151 veículos. Outra novidade é o Espaço Colecionáveis, igualmente localizado no segundo pavimento e que traz milhares de miniaturas de automóveis, carros campeões da Fórmula 1, caminhões, ônibus, motos e também aviões.

Em meados de março, será inaugurado um kartódromo de nível internacional no complexo de São Roque, com pista de 1.030 metros de extensão por sete metros de largura.

Exposição de picapes

Foram escolhidas oito picapes para inaugurar o novo espaço temático. Mesmo modificados, são veículos de coleção. Alguns modelos tiveram seus motores originais substituídos por modernos V8 que chegam a 460 cv de potência. Outros são mais comportados, mas com importante valor histórico, como a veterana Ford F1000 ano 1990, fortemente ligada à história dos brasileiros. Os exemplares raros, de diversas marcas, que poderão ser contemplados até 30 de março.

Em abril, darão lugar a 12 modelos do clássico Mustang, que celebra 60 anos de produção em 2024. “Contrariando o que ocorre em muitos museus, o nosso acervo estará sempre em constante renovação, motivando os visitantes a voltarem”, revela o gerente do complexo, Matheus Garcia.

Modelos com até 460 cv de potência. Conheça os detalhes técnicos das picapes expostas:

1 – Chevrolet 1951 branco pérola

A famosa Chevrolet ”boca de sapo” 1951 teve o powertrain original substituído pelo do Camaro, um V8 LS3 de 6.2 litros com 400 cv de potência acoplado ao câmbio automático de 6 marchas. Conta, ainda, com suspensão independente na dianteira e na traseira, freios Brembo, direção hidráulica, ar-condicionado e vidros elétricos. As rodas dianteiras são aro 18” e, as traseiras, aro 20”, algo comum nos Estados Unidos. Em resumo: um legítimo projeto norte-americano realizado no Brasil pela Ogro’s Garage Restaurações.

2 – Ford F1 1951 azul

É equipada com motor V8 Coyote 5.0 do Mustang com 440 cv, câmbio manual de 6 marchas, suspensão independente na dianteira e four link na traseira, freios Brembo, direção hidráulica, ar-condicionado e vidros elétricos. Foi customizada pela Ogro’s Garage Restaurações.

3 – Ford F1 1951 vermelha

Conta com propulsor V8 Coyote 5.0 Boss do Mustang que desenvolve 460 cv, câmbio manual de 6 marchas, freios Brembo, rodas aro 20”, direção hidráulica, ar-condicionado e vidros elétricos. Foi customizada pela Ogro’s Garage Restaurações.

4 – Ford F100 1959 vermelha com teto preto

A F-100 produzida no Brasil tinha semelhanças com a versão de 1956 dos Estados Unidos. Esta F100 em exibição conta com motor do Mustang GT 390, gerando 325 cv de potência, acoplado ao câmbio manual de 4 marchas. Além disso, tem teto rebaixado e revestido em vinil preto, suspensão preparada, rodas Weld Racing calçadas com pneus 205/70 R15 na dianteira e 295/50 R15 Mickey Thompson na traseira.

5 – Chevrolet Brasil 1961 laranja

Tem motor V8 350 (5.7 litros) de 250 cv, câmbio automático de 3 marchas, direção hidráulica, rodas aro 20, ar-condicionado e vidros elétricos. Foi customizada pela Ogro’s Garage Restaurações.

6 – Chevrolet Silverado Camper Special 1973 branca

É equipada com um V8 454 Big Block (7.4 litros) que desenvolve 456 cv (450 hp) e câmbio automático de 3 velocidades, bem como tração 4×4. Além disso, conta com suspensão a ar. Esta versão exposta é a Super Duty, com caçamba mais longa e rodas traseiras duplas.

7 – Ford F250 Ranger Lariat 1979 vermelha

É dotada de motor V8 460 Big Block de 7.5 litros que desenvolve 203 cv (200 hp) e câmbio automático de 3 velocidades. A configuração em exibição é a luxuosa Lariat.

8 – Ford F1000 ano 1990 amarela

Picape que faz parte da vida dos brasileiros, foi lançada em 1979 com motor diesel de 83 cv. Em 1990, ano deste exemplar em exposição, recebe o primeiro propulsor turbodiesel a equipar uma picape nacional, um quatro cilindros 3.9 com 119 cv de potência, acoplado ao câmbio manual de 5 marchas. Seu nome faz alusão à capacidade de carga: 1.005 kg.

SERVIÇO

Dream Car Museum São Roque expõe picapes até 30/03

Onde: Estrada do Vinho, 7.901, bairro Canguera, São Roque

Horários: o complexo funciona de terça a quinta-feira e domingos e feriados, das 9h às 19h; às sextas e sábados, das 9h às 21h

Estacionamento: R$ 20 para carros e picapes e R$ 10 para motos

Ingressos: a entrada promocional para o museu custa R$ 77 por pessoa aos sábados e domingos. Durante a semana, o valor promocional é de R$ 60. As compras podem ser feitas diretamente na bilheteria ou antecipadamente, pelo site www.dreamcarmuseu.com.br