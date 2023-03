Cinépolis exibe “O Gato de Botas 2” em sessão adaptada para autistas em Alphaville e Carapicuíba neste sábado

A rede Cinépolis, que tem cinemas no Shopping Iguatemi Alphaville e no Plaza Shopping Carapicuíba, exibe neste sábado (25) o filme “O Gato de Botas 2: O Último Pedido” em sessões adaptadas às pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Tanto a pessoa com TEA como um acompanhante têm direito à meia-entrada.

Durante toda a sessão, o longa será exibido com o volume de som reduzido, 50% das luzes permanecerão acesas e será permitido entrar e sair da sala a qualquer momento.

Sequência do primeiro filme de 2011, “O Gato de Botas 2: O Último Pedido” traz de volta aos cinemas um dos personagens mais queridos da franquia “Shrek”, que foi onde o bichano apareceu pela primeira vez.

Assim como no primeiro filme, o Gato de Botas é dublado por Alexandre Moreno, conhecido por ser a voz oficial do Pernalonga no país. Já a direção do longa fica a cargo de Bob Persichetti, um dos três diretores de “Homem-Aranha no Aranhaverso”.

O longa será exibido em todos os complexos da Cinépolis e os ingressos já podem ser adquiridos nas respectivas bilheterias ou por meio do site do Cinépolis, onde é possível conferir a programação completa.

Sinopse

Em Gato de Botas 2: O Último Pedido, O Gato de Botas descobre que sua paixão pela aventura cobrou seu preço: por conta de seu gosto pelo perigo e pelo desrespeito à segurança pessoal, ele queimou oito de suas nove vidas. Com apenas uma vida restante, o Gato precisa pedir ajuda para uma antiga parceira – que atualmente é sua rival e inimiga mortal, Kitty Pata Mansa – para continuar vivo. Então, o destemido bichano parte em uma jornada épica pela Floresta Negra para encontrar a mítica Estrela dos Desejos, capaz de proporcionar o legendário Último Desejo e restaurar suas nove vidas.

