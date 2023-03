Barueri terá final de semana repleto de shows em comemoração ao aniversário de 74 anos

Barueri terá uma programação especial para comemorar o aniversário de 74 anos de emancipação político-administrativa do município, celebrado em 26 de março.

Os destaques são os shows gratuitos com o cantor Thiaguinho, que se apresenta no dia 26 de março, às 20h, em frente ao Ginásio Poliesportivo José Corrêa (Av. Guilherme Perereca Guglielmo, 1.000). No mesmo dia, na Praça das Artes, “O Teatro Mágico” se apresenta às 18h e um pouco mais cedo, às 10h, a criançada poderá se divertir com o espetáculo musical “Grandes Pequeninos”, com Jair Oliveira e Tania Khalill (que também terá uma sessão exibida no sábado às 16h).

Além deles, no dia 25, a Praça das Artes terá um dia inteiro de apresentações de artistas locais com entrada gratuita.

Confira abaixo:

9h – Dj Brazza

10h – Gustavo De Azevedo Blues

11h – Ivone De Souza – Vanny Blues

12h – Carlos Eduardo Camolezi

13h – Angel Sberse & Devil Bjack

14h30 – Ariam Miranda Hechavarría

17h30 – Beeh Santos

19h – Fabinho Zambumbão

20h30 – Pagode Do Zoio

E ainda terá participações durante o dia do DJ Buda – @djbuda_oficiall

Serviço:

Peça teatral “Grandes Pequeninos”

Dias: 25 de março, às 16h, e 26 de março, às 10h

Local: Praça das Artes – Rua Ministro Raphael de Barros Monteiro, 255, Jardim dos Camargos.

Entrada: Gratuita. Ingressos na bilheteria 2 horas antes do espetáculo. Máximo de 3 ingressos por pessoa.

Show de “O Teatro Mágico”

Dia: 26 de março, às 18h

Local: Praça das Artes – Rua Ministro Raphael de Barros Monteiro, 255, Jardim dos Camargos.

Entrada: Gratuita. Ingressos na bilheteria 2 horas antes do show. Máximo de 3 ingressos por pessoa.

Show do “Thiaguinho”

Dia: 26 de março, às 20h

Local: Em frente ao Ginásio Poliesportivo José Corrêa – Av. Guilherme Perereca Guglielmo, 1.000, Centro.

Gratuito.