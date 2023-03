Fim de semana tem encontro de colecionadores de carros em miniatura no Plaza Shopping Carapicuíba

Fim de semana tem encontro de colecionadores de carros em miniatura no...

O Plaza Shopping Carapicuíba promove neste sábado (25) e domingo (26) um encontro de colecionadores de carros em miniatura. No primeiro dia, o evento ocorre das 10h às 20h, e no segundo das 11h às 20h, com entrada gratuita.

O público poderá conferir uma infinidade de modelos que serão expostos. Também haverá produtos à venda para os apaixonados por carros em miniatura que desejam garantir mais alguns modelos para aumentar a coleção.

O Plaza Shopping Carapicuíba fica na Estrada Ernestina Vieira, 149 – Vila Dirce.

