Cioeste busca impulsionar o desenvolvimento regional com inauguração da sede própria

Na noite de segunda-feira (9) o Cioeste (Consórcio Intermunicipal da Região Oeste) inaugurou sua sede própria, um amplo espaço de cerca de 800 m² localizado em Alphaville, Barueri, às margens da Rodovia Castello Branco. A inauguração contou com a presença de autoridades locais, estaduais e federais, bem como representantes da sociedade civil, com destaque para prefeitos, vereadores, secretários entre outros representantes dos 12 municípios consorciados.

A nova sede oferece instalações adequadas para ampliar as discussões políticas e as decisões do Consórcio, com objetivo de impulsionar o desenvolvimento regional. Com ambiente propício para as Assembleias de Prefeitos, Câmaras Técnicas e Grupos de Trabalho temáticos, o bloco ganha importante incentivo para as propostas que vão beneficiar toda a região. A celebração reforçou a importância política e econômica da região do consórcio, consolidando-o como o maior da América Latina.

Dentre os espaços da nova sede, destacam-se a Sala de Ideias para reuniões de grupos e a Escola de Gestão, destinada à capacitação de servidores públicos municipais. A inauguração contou com a presença de autoridades como Valmir Prascidelli, secretário-executivo do Ministério de Relações Institucionais, e Gilberto Kassab, secretário de Governo e Relações Institucionais do estado de São Paulo, que destacaram a importância do Cioeste na resolução de questões regionais e na discussão de políticas públicas.

O evento também contou com a participação do deputado estadual André do Prado, presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, que ressaltou o papel da nova sede na consolidação do trabalho desenvolvido pelo Cioeste e na integração dos municípios. O presidente do consórcio, Josué Ramos, enfatizou o impacto da organização, representando mais de 3 milhões de habitantes, com um orçamento de mais de R$17 bilhões e 3% do PIB nacional.

Já o prefeito de Barueri, Rubens Furlan destacou a importância da atuação conjunta das cidades do Cioeste para superar desafios e alcançar resultados positivos na região.

