Alunos com deficiência visual de Cotia aprenderão braile com Lego

A Secretaria de Educação de Cotia firmou uma parceria com a Fundação LEGO e com a Fundação Dorina Nowill/Unesp para iniciar na rede municipal o Programa LEGO Braille Bricks, para inclusão para alunos com deficiência visual.

O programa tem por objetivo a alfabetização de alunos cegos ou com baixa visão, de 4 a 10 anos de idade, por meio de peças LEGO com relevos que correspondem a números e letras do alfabeto Braille, que serão utilizadas na rede.

Os profissionais de educação das unidades escolares que tenham alunos com deficiência visual estão recebendo formação e treinamento pelo Instituto Dorina Nowill para Cegos para utilizarem os kits que foram entregues.

O principal objetivo do programa é promover o aprendizado do Sistema Braille de forma lúdica, criativa e inclusiva durante o processo de pré-alfabetização e alfabetização de crianças com deficiência visual.