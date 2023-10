Mais de 1,8 milhão de veículos devem usar as estradas da região para viajar no feriado desta quinta-feira

As concessionárias que administram as estradas da região, CCR Viaoeste (Sistema Castello/Raposo) e CCR Rodoanel (trecho oeste do Rodoanel Mario Covas), estimam que mais de 1,8 milhão de veículos vão utilizar as vias concedidas para deslocamento no feriado desta quinta-feira (12), dia de Nossa Senhora Aparecida.

publicidade

No Rodoanel, que dá acesso ao litoral via Anchieta e Imigrantes, são esperados 1,163 milhão de veículos entre a 0h dessa quarta-feira (11), e 0h de domingo (15), período que engloba a movimentação do feriado prolongado.

Já no Sistema Castello/Raposo, que dá acesso ao interior do Estado, está prevista a movimentação de 705 mil veículos no mesmo período.

publicidade

Na quarta-feira (11) a previsão para o Sistema Castello/Raposo é que o movimento de veículos seja maior das 16h às 21h. Na quinta-feira (12), o fluxo deve ser intenso das 7h às 13h. No retorno, a Concessionária estima maior concentração de veículos no sentido capital no domingo (15), das 11h às 22h.

No Rodoanel, há expectativa de movimento intenso hoje (11), das 15h às 20 horas. Nos demais dias, a expectativa da CCR RodoAnel é de tráfego normal, inclusive na volta do feriado.

publicidade

Durante todo o feriado as equipes de atendimento das Concessionárias vão monitorar 24 horas por dia o sistema viário, em conjunto com o Polícia Militar Rodoviária, por meio dos equipamentos do Sistema de Monitoramento de Tráfego, que incluem câmeras de Circuito Fechado de TV. As Concessionárias realizarão ainda um esquema especial de atendimento e nesse período toda a frota de veículos estará em operação para inspecionar o tráfego e prestar socorro médico e mecânico, que pode ser solicitado gratuitamente pelo WhatsApp (11) 2664-6120 ou 0800 701 5555, 24 horas por dia (para o sistema Castello/Raposo) e WhatsApp (11) 2664-6140, ou 0800 773 6699, 24 horas por dia (para o Rodoanel).