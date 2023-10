Grupo Bem Barato, que comprou o Pedroso, inaugura supermercado em Cotia nesta quarta

Nesta quarta-feira (11), abriu as portas em Cotia o supermercado do Grupo Bem Barato, na avenida Professor Manoel José Pedroso, Parque Bahia. A inauguração contou com a presença de centenas de visitantes que aproveitaram para conferir as novidades, a partir das 9h.

A rede comprou recentemente o Supermercado Pedroso, tradicional centro de compras na cidade. A mudança repercutiu e gerou comoção por parte de clientes e internautas.

Recém-chegado a Cotia, o Grupo Bem Barato, que atua no ramo varejista e atacado, tem forte atuação no ABC paulista e nas zonas Leste e Sul de São Paulo.

