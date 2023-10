Homem é preso na zona norte de Osasco com veículo furtado

Policiais Militares do 14º Batalhão de Polícia prenderam na tarde de terça-feira (10) um homem que conduzia um veículo furtado. Ele foi pego quando os policiais realizavam patrulhamento pela Avenida Roberto Pinto Sobrinho, na zona norte de Osasco, e viram o veículo Chevrolet Prisma com as placas visivelmente adulteradas e um dos vidros traseiros quebrado.

Ao ser abordado, o motorista tentou fugir, mas foi pego logo em seguida. Foi verificado que havia fita isolante na placa. Ao verificarem o verdadeiro emplacamento, foi constatado que o veículo era produto de furto.

O homem confessou o crime e informou que estava encarregado de levar o veículo para um desmanche, na zona leste da Capital. Assim, ele acabou preso por receptação e encaminhado ao 7º Distrito Policial de Osasco, onde permaneceu à disposição da Justiça.

