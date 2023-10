Confira o que abre e fecha em Barueri neste feriado prolongado

Nesta quinta-feira, 12 de outubro, é celebrado o dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, feriado nacional. Em Barueri, não haverá expediente nos serviços públicos neste dia e na sexta-feira (13), ponto facultativo. O atendimento será retomado na segunda-feira (16).

publicidade

O Ginásio Poliesportivo José Corrêa, o Complexo Esportivo do Jardim Silveira e as escolinhas não funcionarão no feriado, mas as finais do Campeonato Amador marcadas para os dias 14 (sábado) e 15 (domingo), na Arena Barueri, ocorrerão normalmente.

Neste período, funcionarão os órgãos de natureza ininterrupta. O Hospital Municipal de Barueri (HMB) Francisco Moran, o Centro de Diagnósticos e a Policlínica do Engenho Novo abrirão conforme demanda, uma vez que os atendimentos nessas unidades ocorrem mediante encaminhamento da rede de saúde.

publicidade

Vacinas

A UBS Benedito de Oliveira Crudo, cujo atendimento é realizado no 1º andar do Centro de Especialidades, no Centro, enquanto seu prédio está em fase final de reconstrução, continua aplicando a vacina contra a Covid-19, Gripe (Influenza) e Multivacinação aos feriados, sábados e domingos das 8h às 17h. A UBS fica na rua Benedita Guerra Zendron, 225.

publicidade

O que abre em Barueri no feriado:

Farmácia Municipal – Funcionamento normal (24 horas)

– Funcionamento normal (24 horas) Feirarte, no Centro – Funcionamento normal (9h às 18h)

– Funcionamento normal (9h às 18h) Feiras livres – Funcionamento normal

– Funcionamento normal GCM, agentes de trânsito da Semurb e Defesa Civil

Parque Dom José , na Vila Porto – Quinta (12) e domingo (15): das 6 às 20h Sexta (13) e sábado (14): das 6h às 22h

, na Vila Porto – Quinta (12) e domingo (15): das 6 às 20h Sexta (13) e sábado (14): das 6h às 22h Parque Ecológico Tietê – Quinta (12) e domingo (15): das 7h às 17h Sexta (13) e sábado (14): das 8h às 17h

– Quinta (12) e domingo (15): das 7h às 17h Sexta (13) e sábado (14): das 8h às 17h Parque Taddeo Cananéia – Pq. Imperial – Funcionamento normal (8h às 17h)

– Pq. Imperial – Funcionamento normal (8h às 17h) Prontos-Socorros – Funcionamento normal (24 horas)

O que fecha:

Centro de Especialidades

Escolas Municipais

Ganha Tempo

Unidades Básicas de Saúde