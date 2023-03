Cioeste e Sebrae discutem Plano de Desenvolvimento Local para crescimento integrado na região

A Câmara Técnica (CT) de Desenvolvimento Econômico do Cioeste (Consórcio Intermunicipal da Região Oeste) se reuniu nesta terça-feira (28) com o representante do Sebrae para tratar sobre o Programa de Desenvolvimento Local (PDL).

Na ocasião, foram apresentados os pontos principais do plano de ação. O PDL irá trabalhar com métricas, antes e depois de aplicado, para aferir os resultados da aplicação do plano, que será aplicado regionalmente, com a construção de programas para os municípios de forma integrada.

Durante a reunião, a CT também debateu o acordo de cooperação técnica entre o consórcio e o Observatório das Metrópoles, uma rede de pesquisa e monitoramento da realidade social que reúne pesquisadores de instituições universitárias, governamentais e não-governamentais para dar respaldo a assuntos de questões fiscais, urbanas, econômicas e sociais. Em São Paulo, o grupo é formado por 30 pesquisadores doutores e professores de suas áreas. Na reunião, o Observatório foi apresentado pelos professores Luís Felipe Magalhães, Mônica Muniz de Carvalho e Lúcio Hanai Viana.

Foi debatido ainda a participação do Cioeste na Feira do Empreendedor 2023, que irá acontecer entre 16 e 19 de outubro na SP Expo, organizada pelo Sebrae.

A reunião foi presidida por Mário Jorge Junqueira, secretário de Desenvolvimento Econômico de Cajamar e pela vice, Cláudia Prestes, secretária de Indústria, Comércio e Emprego e Vargem Grande Paulista.