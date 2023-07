Cioeste participa de reunião com prefeito Ricardo Nunes sobre retomada do Conselho de Desenvolvimento Metropolitano

Cioeste participa de reunião com prefeito Ricardo Nunes sobre retomada do Conselho...

O Cioeste (Consórcio Intermunicipal da Região Oeste) reuniu-se nesta segunda-feira (17) com o prefeito da capital, Ricardo Nunes. Um dos temas da reunião foi a retomada do Conselho de Desenvolvimento Metropolitano de São Paulo (CDRMSP), que está desativado há algum tempo, por conta do período da pandemia.

O Conselho é uma importante ferramenta de defesa e articulação de políticas públicas para as cidades, além de ser um elo entre as administrações municipais e o Governo do Estado. O CDRMSP é composto por 39 representantes dos municípios da RMSP e 17 representantes do Governo do Estado de São Paulo. Cada um dos dois setores possuem votos ponderados no âmbito do CDRMSP de modo que, no conjunto, tanto os votos do Estado, como os dos Municípios, correspondem, respectivamente, a 50% (cinquenta por cento) da votação.

A expectativa é de que o conselho possa ser retomado formalmente em agosto durante um evento no Palácio dos Bandeirantes, que contará com a presença do governador Tarcísio de Freitas.

As demandas e pautas que serão levadas ao governador devem ser discutidas nas próximas semanas pelos consórcios. O objetivo é que elas possam ser incluídas no Plano Plurianual (PPA) do governo estadual, que atualmente está sendo elaborado.