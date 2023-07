Feirão de passagens da Viação Águia Branca oferece descontos de até 70%

A empresa de transporte rodoviário Viação Águia Branca realiza entre esta quarta-feira (19) e sexta-feira (21) seu “Feirão de Passagens”, com descontos de até 70%. A promoção é válida para destinos selecionados em embarques no mês de agosto e conta com preços a partir de R$ 49.

publicidade

O feirão disponibiliza descontos em passagens para destinos como Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Vitória (ES) e Governador Valadares (MG).

Confira alguns dos descontos disponíveis no Feirão de Passagens da Águia Branca:

publicidade

São Paulo x Vitória de R$ 249,90 por R$ 65,90

Rio de Janeiro x São Paulo de R$ 87,99 por R$ 59,99

publicidade

Governador Valadares x Vitória de R$ 115,90 por R$ 49,90

Vitória da Conquista x Vitória de R$ 389,90 por R$ 229,90

publicidade

Rio de Janeiro x Vitória de R$ 199 por R$ 55,90