Horóscopo do Dia 20/07: confira as previsões para o seu signo hoje, quinta-feira

Horóscopo do Dia 20/07: confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje, quinta-feira.

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: As pessoas que se aproximam de você são legais, então não será fácil recusar algum convite vindo delas. Em resumo, uma jornada boa espera por você, sua forma de atrair as pessoas…

Dinheiro & Trabalho: Um período com força e energia suficiente para movimentar o seu panorama financeiro. Uma oportunidade que estará presente o ajudará a melhorar sua renda, mas desde que você se mexa rápido para…Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Um período incomum e interessante espera por você, quando podem ocorrer eventos ou encontros fora do planejado. Isso ajudará você a repensar algumas situações e a ver o que está…

Dinheiro & Trabalho: Agora é um bom momento para começar a mexer com o dinheiro de um jeito mais agressivo, por mais ansioso que fique. Seus desejos estão próximos de serem realizados, mas você precisa acreditar que….Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: As emoções nesta jornada, por causa de uma pessoa, prevalecerão sobre a razão, o que pode levar a que tenha um comportamento mais leve e natural. A presença dela muda tudo o que…

Dinheiro & Trabalho: Mesmo com um panorama bom pela frente, as finanças devem ser tratadas com o máximo cuidado, visto que há muito perigo de gastar mais do que o planejado, comprar demais ou simplesmente perder…Continue lendo o signo Virgem

Horóscopo do Dia: LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Uma jornada em que você se sentirá mais à vontade para ficar na sua, vivendo na boa, em paz, sem esperar nada de diferente. Mas será por pouco, porque está previsto que alguém faça…

Dinheiro & Trabalho: O sol voltará a brilhar no horizonte das finanças para você, e ao mesmo tempo, haverá um indício inequívoco de uma tão esperada melhora nos negócios. As estrelas indicam que agora você deve desfrutar…Continue lendo o signo Libra

Horóscopo do Dia: ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: As situações que se aproximam ajudarão você a se sentir mais firme com as coisas de namoro. Onde antes havia motivos de ansiedade e incerteza, agora se mostra bem mais fácil de…

Dinheiro & Trabalho: Um período de prosperidade, uma nova forma de lidar com a sua vida pessoal, está se aproximando, que traz segurança. É possível que comecem os preparativos para uma nova jornada bem mais favorável…Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: As estrelas mostram o início de uma jornada muito intensa, uma aventura, uma onda de aumento dos assuntos de relacionamentos. E tudo deve começar com uma pessoa, que deve…

Dinheiro & Trabalho: Mudanças na forma como lida com seus recursos financeiros são muito claras no seu horóscopo. Seria interessante já ir fazendo planos, mas sem avançar o sinal, para que eles consigam se tornar reais antes…Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Durante os próximos dias você sentirá que pode persuadir ou convencer qualquer pessoa que estiver na sua frente. Sua confiança estará nas alturas, a ponto de que será mais direto…

Dinheiro & Trabalho: Questões financeiras devem ser resolvidas de uma forma clara e sem rastros que dificultem seu caminhar. Em particular, se você se esforçar, poderá resolver tarefas difíceis e concluir o que está em ritmo…Continue lendo o signo Capricórnio

Horóscopo do dia: AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Algo diferente pode acontecer nesta jornada astral com seus relacionamentos, provavelmente é uma situação que venha carregada de boas emoções. Seu coração vai bater forte…

Dinheiro & Trabalho: Quando pensar nas finanças, a sua intuição lhe dirá que a situação está mudando e é hora de se preparar mentalmente para isso. Felizmente, haverá muita facilidade com os assuntos que precisam de recursos…Continue lendo o signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Você sentirá uma forte atração por uma pessoa fisicamente distante de você. Neste período, os relacionamentos virtuais podem se desenvolver rapidamente e levar a sentimentos sinceros…

Dinheiro & Trabalho: É um período de movimentos em direção à fortuna em seu ambiente das finanças pessoais. Podem mudar certas coisas, que trarão mais tranquilidade. É possível que a sensação de bem-estar aumente de…Continue lendo o signo Peixes

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Você se sentirá atraído pela aventura, por eventos onde role música e por lugares nos quais ainda não foi. Este se mostra como um período de renovação total, em que várias coincidências…

Dinheiro & Trabalho: A fortuna está extremamente favorável a você nesta jornada, você pode receber algo muito significativo e inesperado, que lhe dará autoconfiança e que será como o empurrão que precisava para obter um…Continue lendo o signo Áries

Horóscopo do Dia: TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Se sua intuição lhe diz que é o tempo certo para se aventurar nas coisas do namoro e que os esforços valerão a pena, então você deve ouvir sua voz interior. Visto que rapidamente você…

Dinheiro & Trabalho: É preciso avançar sem pressa para o principal objetivo; se você se apressar, pode estragar tudo, e atrasar o que está previsto de acontecer. O que até agora é um panorama confuso em relação ao…Continue lendo o signo Touro

Horóscopo do Dia: GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Os sonhos que podem parecer confusos e incompreensíveis para você, são como uma pista para o que pode acontecer nas coisas do amor. Portanto, não se estranhe com algumas atitudes…

Dinheiro & Trabalho: A direção que os assuntos financeiros tomam vai de certa forma compensar o seu esforço e por fim conseguir ir atrás das suas metas. A situação vai se equilibrar, boas chances voltarão a…Continue lendo o signo Gêmeos