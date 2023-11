Circuito do Emprego de Itapevi oferece 200 vagas na área de logística nesta segunda (6)

Circuito do Emprego de Itapevi oferece 200 vagas na área de logística...

A Prefeitura de Itapevi realiza nesta segunda-feira (6), mais uma edição do Circuito do Emprego, com 200 vagas na área de logística.

As vagas de auxiliar de logística são temporárias e o salário oferecido é de R$ 1.650, além de convênio médico e odontológico, restaurante no local, vale transporte, cesta básica, salário família e seguro de vida.

O processo seletivo, que será realizado das 8h às 14h, inclui pré-seleção, exame adminissional e abertura de conta salário no mesmo dia, isto é, os candidatos selecionados saem contratados na hora e com previsão de início de trabalho ainda em novembro.

Os interessados devem comparecer no dia e hora marcados no Resolve Fácil (Rua Agostino Ferreira Campos, 752, Jardim Nova Itapevi) com RG, CPF e Carteira de Trabalho.