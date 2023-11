Sábado é dia de contação de histórias para crianças no SESI Osasco

O CAT SESI Osasco será palco, neste sábado (4), às 16h, para a contação de histórias “Deste e de outros Mundos”. Com ingressos gratuitos, a atração promete proporcionar ao público infantil uma experiência completa que envolve imaginação e emoção.

O primeiro conto, “Orelha de Ferro”, narra a aventura de um menino cujo destino é moldado pelo inusitado padrinho escolhido por seu pai – o próprio diabo. Uma jornada de desafios e descobertas se desenrola a partir dessa escolha.

O segundo conto, uma história dilema retirada do livro “O Filho do Caçador e Outras Histórias Dilema da África”, leva o público a explorar questões profundas e complexas. No terceiro conto, “O Macaco e a Velha”, o público será envolvido em uma versão única e divertida de um conto popular brasileiro amplamente reconhecido.

Os ingressos estão disponíveis para reserva no Meu SESI.

SERVIÇO:

Contação de histórias “Deste e de Outros Mundos”

Quando: 4 de novembro, sábado, às 16h

Onde: Teatro do CAT SESI Osasco – Rua Calixto Barbieri, 23, Jardim Piratininga

Reserva de ingressos gratuitos pelo Meu SESI: https://www.sesisp.org.br/evento/b85fd6f4-be0c-4b7f-a27f-5b3540a659b4/deste-e-de-outros-mundo