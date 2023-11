Verificação anual de taxímetros de Barueri começa nesta segunda (6)

Os proprietários e motoristas de táxi de Barueri devem ficar atentos à verificação periódica anual, conforme portaria do Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo (Ipem-SP). A verificação dos taxímetros será feita entre os dias 6 e 10 de novembro, mediante agendamento on-line.

publicidade

O agendamento on-line terá de ser realizado por meio do site do Ipem-SP. O interessado deverá pagar a Taxa Metrológica Antecipada, através de Guia de Recolhimento da União (GRU), preferencialmente no Banco do Brasil.

Para a realização da verificação, os proprietários de táxis deverão ter:

publicidade

a) Alvará de estacionamento fornecido pela Prefeitura dentro do prazo de validade;

b) Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (categoria aluguel);

publicidade

c) Certificado de Verificação do Taxímetro Ipem-SP referente a última verificação metrológica do instrumento;

d) Guia de Recolhimento da União (GRU) quitada;

publicidade

e) Ordem de Serviço fornecida por oficina permissionária credenciada e devidamente autorizada pelo Ipem-SP para a execução dos serviços de instalação, manutenção e reparo em taxímetros.

Informações adicionais podem ser obtidas pessoalmente na Delegacia de Ação Regional Oeste do Ipem-SP, na avenida Afrânio Peixoto, 188, Butantã – São Paulo, ou pelos telefones (11) 5062-7761 e 5062-8510.