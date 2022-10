Clientes da Enel podem parcelar dívidas em até 21 vezes no cartão de crédito

Clientes da Enel podem parcelar dívidas em até 21 vezes no cartão...

Os clientes da Enel Distribuição São Paulo que estão em débito com a companhia podem parcelar suas dívidas em até 21 vezes no cartão de crédito. O prazo para aderir à renegociação termina dia 30 de outubro.

publicidade

O parcelamento com taxas reduzidas é uma oportunidade para pagar as contas em atraso há mais de 61 dias, independentemente do valor da dívida ou da quantidade de faturas em aberto.

A empresa destaca que a taxa reduzida é cobrada pelo parcelamento no cartão de crédito, e não sobre o valor da conta de energia.

publicidade

Para ter acesso a essa forma de pagamento, os clientes podem acessar a Agência Virtual, no site ou o app Enel São Paulo.