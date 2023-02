A Prefeitura de Carapicuíba anunciou que já começaram as obras de construção de um novo equipamento público esportivo na Cohab V. O local será construído com recursos do Projeto Arena Esportiva, do governo estadual.

A arena terá campo de grama sintética, quadra de basquete 3×3, arquibancadas e iluminação de Led.

